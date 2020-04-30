Парламент Казахстана принял поправки по вопросам труда

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Парламент Казахстана принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда», передает корреспондент агентства.

«Законопроект разработан совместно с социальными партнерами и уполномоченными государственными органами в соответствии с концепцией правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы, и направлен на регулирование трудовых отношений, социального партнерства, безопасности и охраны труда», — сообщил в четверг, представляя законопроект, министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

Законом в целях автоматизации процесса заключения и учета трудовых договоров вводится понятие «единая система учета трудовых договоров».

«Указанная мера позволит: 1) упростить процедуру подтверждения трудового стажа, квалификации работника, места работы; 2) обеспечить сохранность данных и получения достоверной информации о работниках. В настоящее время, министерством осуществляется пилотный проект, в рамках которого 28 236 организаций внесли свыше 1,29 млн сведений о заключенных трудовых договорах», — уточнил глава минтруда и соцзащиты населения.

Также он уточнил, что сейчас законодательно отсутствует административная ответственность за допущение фактов дискриминации по необеспечению равных условий труда, что не в полной мере защищает права работников с этой стороны, в связи с чем законопроект устанавливает право работника на достойные условия труда, быта и включить в административное законодательство основания для привлечения к ответственности работодателей за допущение дискриминации по не обеспечению равных условий труда.

«По действующему Трудовому кодексу призыв работника на воинскую службу является основанием прекращения трудового договора. В этой связи, предлагается закрепить обязанности работодателя по сохранению за гражданами места работы, а также по предоставлению им отпуска без сохранения заработной платы на период прохождения срочной воинской службы. При этом, закрепляется обязанность работника приступить к своим трудовым функциям в течение одного месяца со дня исключения из списков воинской части», — добавил министр.

Также, он отметил, что в соответствии с поправками, отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по соглашению сторон, но при необходимости длительного ухода за больным членом cемьи работники не могут получить отпуск без сохранения заработной платы, в результате увольняются с работы.

«В этой связи, предлагается ввести режим неполного рабочего времени для работников осуществляющих уход за больным членом семьи, в соответствии с медицинским заключение», — сказал глава МТСЗН.

В целях учета мнения всех работников в ходе проведения переговоров и подписания коллективных договоров поправки закрепляют полномочия выборных представителей по представлению интересов работников, не являющихся членами профсоюза. Также в целях усиления развития коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, законопроектом внесено уточнение о том, что в организации может заключаться только один коллективный договор. Отмечается, что наличие нескольких коллективных договоров в одном предприятии приводит к спорам между работниками и работодателями на почве различия их содержания.

«В целях конкретизации досудебного порядка урегулирования индивидуального трудового спора предлагается закрепить обязанность работодателя по созданию согласительных комиссий. При этом, для отдельных категорий работников предусмотреть право обращаться в суд напрямую с установлением сроков их обращения за разрешением трудового спора. В данную категорию входят лица, в связи с особенностями труда которых, рассматривать споры в согласительных комиссиях не представляется возможным (домашние работники, работники субъектов микропредпринимательства, некоммерческих организации с численностью работников не более пятнадцати человек и другие)», — добавил Нурымбетов.

Также поправки предусматривают внесение изменений и дополнений в закон РК «О профессиональных союзах».

«В том числе основными являются: исключить обязательное членство профсоюзов (ассоцированность) в вышестоящих профсоюзных объединениях, что позволит не ограничивать право профсоюзов к свободе объединению, и обеспечивает соответствие с Конвенцией 87 МОТ; и упростить условия для подтверждения статуса профсоюзов в качестве республиканских, отраслевых, региональных объединений профсоюзов при их государственной регистрации. В связи с чем: 1) исключается требование об объединении не менее половины общего числа работников отрасли и смежных с ней отраслей для отраслевых профсоюзов; 2) увеличиваются сроки для подтверждения статуса объединения профсоюзов при их регистрации в органах юстиции от шести месяцев до одного года», — добавил министр.

В целях дальнейшего совершенствования и развития законодательства Республики Казахстан в сфере безопасности и охраны труда, предложено внедрение системы управления охраной труда на предприятии.

«Система управления охраны труда будет основываться на оценке профессиональных рисков на рабочих местах. Предусмотрена обязанность работодателя по внедрению системы управления охраной труда и осуществлению контроля за ее функционированием, а также уполномоченного органа по труду по разработке и утверждению типового положения о системе управления охраной труда в организации, межотраслевых типовых нормативов численности работников служб охраны труда организаций», — уточнил глава минтруда.

В целях усиления внутреннего контроля за обеспечением безопасности и охраны труда законодательно закрепляются сроки создания производственного совета по безопасности и охране труда на предприятиях (15 дней после инициирования одной из сторон).

«В целях внедрения информационных технологий, предлагается, с использованием единой информационной системы по охране труда и безопасности (АИС «Охрана труда»), внедрить электронный механизм передачи работодателями: результатов аттестации производственных объектов по условиям труда; сведений для декларирования деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников», — отметил руководитель профильного ведомства.

Касательно одновременной деятельности нескольких подрядных организаций в одно время на строительных объектах в проекте закона предусмотрена необходимость координации генеральной подрядной организацией работ по соблюдению требований безопасности и охраны труда подрядными и субподрядными организациями.

«Принятие проекта Закона позволит защитить трудовые права работников, решить трудовые конфликты, решить многие важные вопросы, обеспечивающие безопасные условия труда», — сказал Нурымбетов.