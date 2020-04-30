«Мы будем жить с коронавирусом всегда». «Депутаты нижней палаты парламента одобрили законопроект, который расширит полномочия президента Касым-Жомарта Токаева в период чрезвычайного положения». «Молодежь рвется во власть?»

Сетевой Казахстан 30 апреля 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Мы будем жить с коронавирусом всегда – главный санврач РК» — Главный государственный санитарный врач РК Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА заявила в ходе онлайн-брифинга, что необходимо научиться жить с коронавирусом, так как он станет сезонным заболеванием — Мы должны понимать, что даже когда не будет карантина, мы будем жить с коронавирусом всегда. Он перейдет в ряд сезонных заболеваний, как это было с птичьим гриппом. По ее словам, люди должны привыкнуть с этим жить и научиться защищаться; соблюдение санэпидтребований нужно будет выполнять всегда.

LITER . KZ . «Казахстанские ученые спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса» — Ученые Казахстана ждут вторую волну эпидемии коронавируса осенью. В связи с этим они планируют проводить исследования по подробному изучению коронавируса в стране. Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ встретился с казахстанскими учеными на пресс-конференции в онлайн-режиме. Они поделились прогнозами распространения коронавируса и провели параллель с другими пандемическими заболеваниями. Доктор общественного здравоохранения Гарвардской школы имени Т. Х. Чана Куаныш ЕРГАЛИЕВ выступил с предложениями, основанными на рекомендациях ученых и экспертов общественного здравоохранения университета Гарвард, на посткарантинный период. По его словам, должна быть система выявления больных и отслеживания контактных.

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Касым-Жомартовские иды. Продолжение» — Конец прошлой недели ознаменовался воскрешением из политического небытия Совета Безопасности – органа, который должен координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности, но ни до, ни после объявления чрезвычайного положения в стране не собирался. И вот, в прошлую пятницу, заседание Совбеза наконец-то состоялось. Оно обозначило возвращение НАЗАРБАЕВА в политический процесс. Пожизненный председатель дал свою оценку деятельности «главы государства и премьер-министра», подчеркнуто поставив их в один общий ряд. Примечательно, что именно после заседания ТОКАЕВ объявил «о новых подходах в борьбе с коронавирусом», которые, надо полагать, вытекают из установок, полученных от елбасы.

Никита ДАНИЛИН — «Шоу должно продолжаться» — Казахстанские чиновники хотят потратить миллионы на мероприятия, на которые запрещено приходить. В Казахстане действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. ЧП введено с 16 марта и его срок уже один раз продлевался — до 1 мая. Но многие правительственные и региональные чиновники продолжают работать, как будто ничего не случилось — в частности, публикуют и проводят тендеры, неисполнимые в условиях эпидемии. На эти цели выделяются миллионы тенге.

KAPITAL . KZ . «Что изменится в законе о чрезвычайном положении» — Мажилис одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения. Документом определены 14 сфер, в которых во время режима ЧП могут быть установлены особенности регулирования. Об этом рассказал министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ на пленарном заседании мажилиса. Закон «О чрезвычайном положении» дополняется особенностями действия отдельных сфер законодательства в период ЧП. Законопроектом к ним отнесены 14 сфер: налоговое, бюджетное, таможенное, банковское, трудовое, антимонопольное законодательство; законодательство о здоровье, государственных закупках, о валютном регулировании; в сфере социальной защиты, государственного имущества, государственного контроля и надзора; а также реализации международных обязательств страны.

NG.RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Казахстан ищет выход из конституционного кризиса» — Депутаты нижней палаты парламента Казахстана 29 апреля одобрили законопроект, который расширит полномочия президента Касым-Жомарта Токаева в период чрезвычайного положения (ЧП). Этот документ призван задним числом узаконить указы главы государства, которые он подписал накануне и в первые дни введения ЧП в стране, которые привели к конституционному кризису. Директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ сказал «НГ», что нынешнее расширение полномочий президента во время ЧП в основном хотят реализовать в сфере экономической безопасности. Но обычно политика это концентрированное выражение экономики, особенно когда речь идет о дополнительных возможностях через экономический инструментарий оказывать влияние на деятельность олигархических групп. Ведь ЧП довольно удобный механизм для того, чтобы решать кого поддерживать из них, а кого отодвинуть в сторону.

CARAVAN . KZ . «Нигматулин: незаконные методы работы правоохранителей будут жестко пресекаться» — На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Нурлана НИГМАТУЛИНА депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия коррупции. Выполняя поручение Главы государства, мажилисмены предложили установить уголовную ответственность не только сотрудников антикоррупционных органов, но и в целом правоохранительных органов за провокацию любых видов преступлений.

«Важно, чтобы госорганы работали так не только в период кризисной ситуации, но и в обычное время» — Можно заметить, что ранее государство никогда так активно не коммуницировало с гражданами, как в условиях пандемии. Тут возникает ряд вопросов: сохранится ли такая тенденция диалога между госорганами и населением после пандемии или же после снятия режима ЧП все вновь вернется на круги своя? Ответы на них корреспонденту дал отечественный политолог Аскар НУРША — Сейчас для государственной власти главная задача — зафиксировать этот опыт и масштабировать его на все правительство. Причем даже на местные исполнительные органы власти. Важно, чтобы госорганы работали так не только в период кризисной ситуации, но и в обычное время.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Кризис показал неэффективность «ручного управления»» — В своем последнем заявлении президент ТОКАЕВ, среди прочего, заявил о том, что наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития и поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления. Что под этим подразумевается? Если наши власти выберут трансформационные изменения в пользу децентрализации, отказа от «ручного управления» — это будет означать, что выбор сделан в пользу развития, прогресса. О противоположенном решение даже думать не хочется.

MK — KZ . KZ . «Упрощенный прием в российское гражданство — что это значит для казахстанцев» — Госдума России приняла на днях закон об упрощенном приеме в российское гражданство. Документ позволяет подать заявление на получение паспорта РФ без отказа от иностранного. Это событие имеет значение и для нашей страны, поэтому мы попросили дать комментарии известного казахстанского юриста, члена Комиссии по правам человека при Президенте РК, председателя правления общественного фонда «Транспаренси Казахстан» Виталия ВОРОНОВА — Ни Российская Федерация, ни Республика Казахстан в соответствии со своими конституциями и основанными на них законодательствами не признают двойного гражданства. Но эти нормы трактуют в этих странах по-разному. Статья 10 Конституции РК говорит, что «за гражданином республики не признается гражданство другого государства.

AZATTYQ . ORG . ««В Казахстане и Кыргызстане устали от старых политиков». Разговор с кыргызским депутатом» — В интервью член парламента Кыргызстана Жанар АКАЕВ рассказывает об особенностях создания и регистрации политических партий в своей стране и размышляет о предлагаемых в Казахстане поправках к законодательству о партиях и выборах, которые предусматривают квоты для женщин и молодежи в избирательных списках — И в Казахстане и в Кыргызстане люди в основном устали от старых политиков, которые работают по 30 лет. Поэтому в преддверии парламентских выборов молодежь и женщины выдвигаются вперед, а за ними в парламент протискиваются олигархи и коррумпированные лица. Такая ситуация характерна как для Кыргызстана, так и для Казахстана.

TIME . KZ . «Молодежь рвется во власть? Или как Казахстан реагирует на мировые тренды» — Сегодня мы поговорим о мировом тренде на омоложении власти с политологом Исламом КУРАЕВЫМ — Стоит отметить, что проблема участия молодёжи в выборах является сегодня одной из самых актуальных. Как показывает опыт прошедших президентских выборов, постэлекторальная активность, всплеск разного рода гражданских инициатив инициируемых молодыми людьми, именно эта возрастная группа людей в ближайшем будущем станет наиболее социально и политически активной частью населения. И переосмысление государственной молодежной политики в последние годы свидетельствует о том, что в высших эшелонах власти есть понимание нарастающих трендов, и данной проблеме придаются особое внимание и значение.

«Врач тоже человек…» — О компенсационных выплатах медикам, заразившимся коронавирусом, кадровых перестановках и свежем маникюре — в эксклюзивном интервью “Времени” недавно назначенной вице-министром здравоохранения Людмилы БЮРАБЕКОВОЙ — Компенсация полагается только тем, кто непосредственно занимался лечением пациентов, как мы говорим, заходил в очаг. Вскоре будет издан совместный приказ Министерства труда и социальной защиты населения и Минздрава, в котором по пунктам будет прописано, в каком случае врачам положена компенсация. Будет работать комиссия, которая установит причинно-следственные связи, приведшие к заболеванию медика. Это будет решаться комплексно и индивидуально.

Петр СВОИК – «Анатомия посткарантинного управления» — Пора налаживать жизнь не в условиях коронавируса — эта напасть все равно схлынет, а думать, как продержаться весь этот год, пока будут восстанавливаться карантинные потери, но при этом бюджет будет терять все больше из-за упавших нефтяных цен. Потом — как продержаться весь следующий год, пока наладится ситуация на нефтяных рынках, потом — еще сколько-то лет, пока не закончится глобальная кризисная катавасия, а потом — как жить в новом посткризисном мире.

CONTUR.KZ. «Почему выпало из зоны общественного внимания управление общественного здоровья южной столицы?» — Из того, что попало в публичное пространство, можно уяснить – между медицинским сообществом города, в авангарде которого, сами того не желая, оказались врачи ЦГКБ, и медицинскими чиновниками Алматы на почве пандемии разногласия обострились. До такой степени, что медики перестали стесняться и начали выносить «сор из избы». И пока городская общественность выдвигала в главные виновные руководителя департамента контроля качества товаров и услуг Айзат МОЛДАГАСИМОВУ, в тени оставался руководитель управления общественного здоровья Тлеухан АБИЛДАЕВ. Хотя именно в адрес УОЗ и делались упреки от врачей ЦГКБ. После того, как Абилдаев самоизолировался и сначала подал в отставку, а потом остался в этой должности, больше мы главу УОЗ не видели. Как и Камалжана НАДЫРОВА, бывшего вице-министра здравоохранения, который заразился COVID-19. Вот уже больше недели основным спикером по ситуации с коронавирусом в Алматы выступает главный санитарный врач города Жандарбек БЕКШИН.

365 INFO . KZ . «Хватит ли Казахстану своего хлеба в кризис?» — Россия закрыла экспорт пшеницы — власти опасаются, как бы в непростом 2020 страна не осталась без хлеба, погнавшись за торговыми успехами. Казахстан тоже продает пшеницу — как мы готовимся к возможным сложностям? Официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений КАРАБАНОВ — Разница в действиях правительств России и Казахстана лишь в том, что соседи ввели одномоментную квоту на экспорт, а казахстанские власти — ежемесячные экспортные квоты. Зерновой союз Казахстана с самого начала был против полного запрета на экспорт зерна и муки, но поддержал меры правительства по квотированию экспорта.

IA — CENTR . RU . «Тенгизский кризис – первый бой на поле нефтедобычи?» — Covid-19 стал причиной сокращения строительных и промысловых работ на крупнейшем нефтегазовом месторождении Казахстана – Тенгизе. Эксперты считают, что это может повлечь социальную напряженность, так, с месторождения уже высвобождаются десятки тысяч работников. В долгосрочной перспективе проект может и вовсе потерять свою актуальность из-за падения спроса на нефть, резкого колебания цен на сырье вследствие затянувшегося карантина по всему миру. На конец прошлой недели коронавирусная инфекция на Тенгизском месторождении лабораторно была подтверждена у 21 работника. Первые случаи заболевания здесь были зарегистрированы 8 апреля 2020 года.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Акимат Алматы и Бейбут Атамкулов провалили работу по выплате 15 000» — 18 апреля Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) утвердило порядок возмещения затрат за коммунальные услуги. Чиновники обещали выплатить по 15 000 тенге социально уязвимым людям. Однако где расписан этот алгоритм, как людям подавать заявки, кто конкретно может претендовать на эти деньги – непонятно, утверждает юрист Джохар УТЕБЕКОВ. Омрачают абстрактную ситуацию и отказы, которые получают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, пенсионеры, многодетные и другие. У юриста накопилось много вопросов и претензий к госорганам, которые непосредственно отвечают за исполнение благой меры.

EXPRESS — K . KZ . Вера САВЕЛЬЕВА – «Вечная история в необычном романе Дастана Кадыржанова» — Давно прочла и взяла на вооружение один из афоризмов Георга Лихтенберга: «Из общеизвестных книг следует читать лишь самые лучшие, а затем только такие, которые почти никто не знает, но авторы которых – люди с умом». Книгу Дастана КАДЫРЖАНОВА «История про Хорошего и Доброго Парня» (Роман-верлибр. В 2-х кн. М.: Художественная литература, 2013) можно отнести к малоизвестным прежде всего потому, что ее тираж – 1000 экземпляров. А в том, что автор – человек с умом, обширным кругозором и творческой фантазией, не усомнится ни один из читателей. Время, отведенное на ее чтение – это время, не потраченное зря.

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