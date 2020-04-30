Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. После режима ЧП бесплатное тестирование на COVID-19 смогут пройти не все казахстанцы, передает корреспондент агентства.

«В дальнейшем после стабилизации эпидемии предполагается переход на постоянное тестирование населения из трех источников: 1) заболевших граждан и контактных с ними — из бюджета в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи; 2) работающее и застрахованное население по специальному графику — за счет ОСМС. Медиков и военных возможно за счет госфинансирования. Работаем над этим. 3) остальные – платно», — написал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook.

По его словам, в ближайшем будущем регулярное плановое тестирование работающих граждан, скорее всего, станет нормой.

«Частота будет зависеть от характера работы и эпидемиологической опасности производства. Это и будет специальный алгоритм — график. Он сейчас прорабатывается во многих странах», — добавил Биртанов.