Нур-Султан. 1 мая. КазТАГ – Дождь с грозой ожидается на большей части Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе днем – с пыльной бурей, на северо-западе – туман, на севере ночью – заморозки», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-18 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью +5+7.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +10+12.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +12+14.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20, местами до 23 метров в секунду. Днем +21+26, ночью +8+13.

В Туркестанской области дождь с грозой, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +11+16.

В Костанайской области возможен небольшой дождь, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Алматинской области ночью возможен небольшой дождь. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Акмолинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами на поверхности почвы- заморозки. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, ветер усиление ветра 15-20, местами до 23-28 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Павлодарской области возможен небольшой дождь, усиление ветра 15-20, местами до 25 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +4+9.

В Карагандинской области без осадков. Днем +15+20 (на юге +23), ночью +1+6 (на юге +10).

В Актюбинской области днем без осадков. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Атырауской области днем возможен небольшой дождь с грозой. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Мангистауской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Кызылординской области осадков не ожидается, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +24+29, ночью +5+10.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +5+10.

«В ближайший период с 1 по 4 мая на большинстве рек равнинной территории республики будет продолжаться спад водности. На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается подъем уровня воды», — предупредили синоптики.