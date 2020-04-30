Предоставить информацию о ситуации в нефтяной отрасли РК попросили депутаты

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Предоставить информацию о ситуации в нефтяной отрасли Казахстана попросили премьер-министра РК Аскара Мамина депутаты сената парламента РК.

«Цены на нефть достигли критического уровня за последние 17 лет. В связи с этим при уточнении республиканского бюджета объем доходов был снижен на Т1 трлн 672 млрд и при этом доля нефтяных доходов от общего объема уточненного республиканского бюджета составляет 48%. (…) Просим Вас предоставить следующую информацию: о текущей ситуации в нефтяной отрасли Республики Казахстан, включая, в том числе об освободившихся рабочих местах, о наличии безработных. Второе – за счет чего и как будут компенсированы потери от нефтяного дохода республиканского бюджета в случае постоянно низких цен на нефть. Третье – каковы перспективы развития нефтяной отрасли на ближайшие годы», — сказал депутат сената парламента РК Даурен Адильбеков, озвучивая депутатский запрос в четверг.

Кроме того, в запросе содержится просьба предоставить информацию о необходимости законодательной поддержки отрасли путем внесения изменений и дополнений в законодательство РК в нефтяной сфере и о том, будет ли разрабатываться программа вывода нефтяной отрасли из кризиса.