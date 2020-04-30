Почти Т8 млрд выделили в Казахстане на единовременную матпомощь ветеранам ко Дню Победы

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Почти Т8 млрд выделили в Казахстане на единовременную материальную помощь ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

«В преддверии празднования 75-летия Победы в ВОВ 1025 участников и инвалидов ВОВ, а также граждане других категорий, внесшие вклад в Победу, получат единовременную материальную помощь на общую сумму Т7,6 млрд», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как уточнили в ведомстве, материальная помощь предусмотрена следующим категориям граждан: лица, приравненные к участникам и инвалидами ВОВ за вклад в Победу (376 человек); трудившиеся в тылу в годы ВОВ (109 040 человек); жители блокадного Ленинграда (87 человек); бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания (289 человек); не вступившие в повторный брак супруги военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время ВОВ (15 человек); жены умерших инвалидов войны (4 866 человек).

«Министерство труда и социальной защиты населения РК рекомендовало акиматам регионов и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех категорий граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ. В результате, единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ установлена в размере не менее Т500 тыс. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее Т50 тыс. Женам умерших инвалидов ВОВ, вдовам воинов, погибших в период ВОВ, и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее Т30 тыс.», — уточнили в МТСЗН.

Как заверили в ведомстве, выплаты уже произведены в ряде регионов, в том числе в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и ряде других областей.

«Также в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам будут вручены традиционные продуктовые корзины», — добавили в минтруда и соцзащиты населения РК.