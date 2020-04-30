Создать «журналистский пул» для освещения борьбы с наркоманией в РК предлагает депутат

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Создать в Казахстане «журналистский пул» для освещения борьбы с наркоманией предлагает депутат Андрей Лукин.

«Я считаю, что необходимо привлечь пристальное внимание к проблеме наркомании в Казахстане. В связи с чем, предлагаются следующие меры в целях противодействия наркомании в стране, а также для сохранения здоровой нации.(…) Создание «журналистского пула» из числа местных и Республиканских СМИ с целью освещения проводимых антинаркотических профилактических мероприятий и принимаемых мер в борьбе с наркопреступностью, эффективной пропаганды противодействия наркомании среди населения, более полного освещения всей проблемы данного вопроса, и оседания в сознании граждан, а также другие необходимые меры», — сказал Лукин на заседании сената в четверг.

Кроме того, он предложил во всех регионах страны утвердить новый состав Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу, включив в него депутатов маслихата и представителей НПО.

По мнению депутата, необходимо также усилить работу по пресечению рекламы наркотиков, нахождению в общественных местах лиц в состоянии наркотического либо токсикоманического опьянения, усилить финансирование для приобретения нового оборудования и реагентов, позволяющих в кратчайшие сроки установить вид синтетического наркотика и его аналога, активизировать борьбу с международным наркотрафиком, ужесточить контроль за почтовыми отправлениями с целью выявления фактов незаконной пересылки наркотических и психотропных веществ и провести перерасчет нормативов численности подразделений УПН во всех регионах страны.