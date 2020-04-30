Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

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Буддийский монастырь Аблай-хит Буддийский монастырь Аблай-хит
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Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1703,35.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 2,65.

Стоимость унции золота в евро составила 1568,1 (-1,59), а в британских фунтах – 1368,64 (-3,33).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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