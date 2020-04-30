Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Дождь ожидается на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юго-востоке в горных районах – сильные. Местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра, возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью +8+10.

В Алматы облачно, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы до 12 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +12+14.

В Жамбылской области дождь с грозой, возможен град. Днем +19+24, ночью +11+16.

В Туркестанской области дождь с грозой, шквал, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +11+16.

В Костанайской области дождь с грозой, туман, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Алматинской области дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +10+15.

В Акмолинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, град, шквал, ветер усиление ветра 15-20, местами до 25 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +3+8.

В Павлодарской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Карагандинской области небольшой дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17 (на юге +20+25), ночью +4+9 (на юге +12).

В Актюбинской области днем без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Западно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Атырауской области без осадков. Днем +17+22, ночью +6+11.

В Мангистауской области без осадков. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Кызылординской области осадков не ожидается. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. Днем +21+26, ночью +11+16.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории (Акмолинская, Западно-Казахстанская и Костанайская области) республики будут продолжаться спад водности. На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается увеличение водности», — предупредили синоптики.