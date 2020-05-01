День единства народа празднуют казахстанцы

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Нур-Султан. 1 мая. КазТАГ – Государственный праздник – День единства народа Казахстана ежегодно отмечается в стране 1 мая.

В этот день в Казахстане ежегодно проводились праздничные мероприятия, призванные служить сплочению всех народов, проживающих в стране, но в связи с пандемией коронавируса все массовые гуляния по стране отменены.

Казахстан является многонациональным государством, в котором живут представители более 100 этносов.

День единства народа РК казахстанцы отмечают с 1996 года, он является выходным днем. Первый президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана 18 октября 1995 года.

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