Цены на нефть растут на фоне вступившей с силу новой сделки ОПЕК+

Алматы. 1 мая. КазТАГ – Цены на нефть растут на фоне вступившей с силу новой сделки между организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государствами, не входящими в организацию (сделка ОПЕК+), передает корреспондент агентства.

В момент подготовки материала июньские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на ведущих мировых биржах торговались по $20,08 за барр, а на нефть марки Brent с поставкой в июле – по $26,76 за барр.

С 1 мая вступила в силу новая сделка ОПЕК+, предусматривающая сокращение участниками соглашения добычи нефти на 9,7 млн барр в сутки (снижение на 23%), что является рекордным снижением в истории. Пик сокращения придется на май и июнь, затем с июля и до конца 2020 года объем снижения нефтедобычи составит 7,7 млн барр в сутки, а с 1 января 2021 года – 5,8 млн барр в сутки. Вместе с тем, в период действия соглашения объемы добычи «черного золота» будут потихоньку наращиваться.