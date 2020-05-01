Санэпидслужбу Казахстана реорганизуют после критики со стороны общественности и депутатов

Нур-Султан. 1 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Санитарно-эпидемиологическую службу Казахстана реорганизуют после критики со стороны общественности и депутатов.

«На сегодняшний день в Казахстане уже разрабатывается ряд мер, направленных на укрепление службы санэпиднадзора. Изменения пройдут по шести направлениям. Так, комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг планируется реорганизовать с выделением отдельной службы санитарного медицинского контроля», — говорится в распространенном в пятницу сообщении министерства здравоохранения Казахстана.

Помимо этого, добавили в минздраве, будет повышаться статус и полномочия главного государственного санитарного врача, увеличена штатная численность эпидслужб, эпидемиологи приравнены по привилегиям к специальным госорганам.

«В рамках этих мер предполагается усовершенствовать санитарно-карантинный контроль на государственной границе и улучшено материально-техническое оснащение санэпидслужб, их укомплектуют тепловизорами, автотранспортом и оргтехникой. Главный санитарный врач будет наделен расширенными полномочиями и сможет своим постановлением вводить и отменять ограничительные мероприятия на всей территории страны», — сказано в сообщении.

В министерстве заявили, что нормативно-правовой акт главсанврача РК не будет подлежать государственной регистрации.

«Сегодня это создает трудности, учитывая, что изменения вносятся с кратностью один раз в неделю, а процедура регистрации – процесс довольно длительный. Он получит право на введение ограничения на въезд и выезд через пункты пропуска через государственную границу вместе с правом принимать решения об установлении карантинных зон и полную координацию противоэпидемических мероприятий на охраняемых территориях от заноса и распространения инфекций», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что на заседании рабочей группы по выработке мер по противодействию COVID-19 и совершенствованию санитарно-эпидемиологической службы министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поручил вопрос усиления СЭС «сжать до объемов», которые можно реализовать в два-три месяца.

Напомним, 29 апреля депутат мажилиса Ирина Смирнова назвала деятельность минздрава «негативным отражением реальной картины». По ее словам, отсутствие масок, защитных очков, спецодежды, не проработанная система размещения больных и карантинных пациентов привели к массовому росту зараженных медиков. Это, по мнению парламентария, «также говорит о низкой квалификации руководителей в целом и санитарно-эпидемиологической службы в частности, отсутствии качественной подготовки к чрезвычайным ситуациям».