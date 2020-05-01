Казахстан нацелен на создание новых взаимоотношений с Китаем – Токаев

Алматы. 1 мая. КазТАГ – По словам президента РК Касым-Жомарта Токаева, Казахстан нацелен на создание новых взаимоотношений с Китаем, сообщает телеканал «Мир-24».

«Казахстан нацелен на создание новых взаимоотношений с КНР. Казахстанская программа «Нурлы Жол» и китайская стратегия экономического пояса Шелкового пути во многом пересекаются и, можно сказать, совпадают», — сказал Токаев.

Он уточнил, что на сегодняшний день Китай является одним из самых крупных внешнеторговых и экономических партнеров Казахстана.

«По итогам прошлого года объем товарооборота между нашими странами составил порядка $14,5 млрд. И в последние годы рост товарооборота исчисляется двузначными цифрами. В 2018 году темпы роста составили 11,5%, в 2019 году – 23%. Для Казахстана китайский рынок предоставляет огромные возможности, о чем я только что сказал. Китай является традиционным потребителем казахстанских энергоресурсов, и в последние годы отмечается наращивание поставок казахстанских товаров глубокой переработки. У нашего восточного соседа огромным спросом пользуются экологически чистые продукты питания из Казахстана», — добавил президент РК.

Кроме того, по его словам, Казахстан рассматривает Китай и как транзитную территорию для выхода казахстанских товаров на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В то же время территория Казахстана является крупным логистическим транзитным центром для перетока товаров из Китая в Европу. Товары из Китая морским путем доставляются в Европу от 40 и более дней. Тогда как по суше через Казахстан и Россию путь занимает лишь 15 дней. Хочу отметить, что зависимость выражается в трех основных экономических категориях: торговля, инвестиции и займы. В данном случае доля торговли Казахстана с Китаем составляет 15% от общего объема товарооборота, что касается доли привлеченных инвестиций из Китая, они составляют 7%. И объем кредитов казахстанских компаний перед Китаем составляет 5%. Поэтому мы не боимся, как Вы выразились, тесных объятий, мы выстраиваем взаимовыгодное экономическое партнерство между нашими странами, и сотрудничество между Казахстаном и Китаем является абсолютно естественным», — сказал глава государства.

Он отметил, что не только Казахстан, «но и другие страны тоже занимаются развитием сотрудничества с Китаем».

«Таким образом, глобальная программа «Один пояс – один путь» по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров связывает более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. К проекту присоединились свыше 120 стран и почти 30 международных организаций. Но в то же время пандемия распространения коронавируса, естественно, внесет свои коррективы в реализацию концепции Великого шелкового пути, и мы внимательно будем наблюдать за этой тенденцией», — сказал Токаев.