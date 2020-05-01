Нур-Султан. 1 мая. КазТАГ – Прогноз погоды на май представили синоптики Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В мае температура воздуха в северной половине Казахстана ожидается около климатической нормы, в южной половине – выше нормы на 1 градус Цельсия. Количество осадков на большей части республики прогнозируется около нормы, в юго-западной половине РК – меньше нормы, в горных и предгорных районах юго-восточной части страны больше нормы», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды от РГП «Казгидромет».

Отмечается, что по многолетним климатическим данным в первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южной половине, а к концу месяца – и в северной половине Казахстана.

«В мае этого года понижения температуры воздуха в ночные часы до заморозков не исключены в северо-восточных регионах, в горных и предгорных районах юго-востока страны. В самом начале месяца погоду будут определять теплые воздушные массы с районов Средней Азии, однако с прохождением фронтальных разделов местами по республике пройдут кратковременные грозовые дожди, на юге и юго-востоке страны местами сильные, с порывистым ветром до 15-25 метров в секунду, возможно выпадение града. Температура воздуха на большей части РК составит днем +18+25, на северо-западе местами +15, на юго-западе июге+25+30», — уточнили синоптики.

В период 3-5 мая 2020 года с вторжением холодного антициклона с районов Карского моря и обострением фронтальных разделов на северо-востоке страны ожидается дождь с переходом в мокрый снег, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

«Температура воздуха понизится: на севере, востоке, и в центре РК ночью до -3+5, днем до +7+12; на юго-востоке ночью до +2+10, днем до +15+23; на юго-западную половину страны будет осуществляться вынос тепла с районов Ирана, что обусловит повышение температуры воздуха днем до +25+33», — сказано в сообщении.

Во второй половине первой декады мая по мере смещения тепла с юго-запада на остальную территорию республики ожидается прекращение осадков, и повышение температурного фона на большей части РК.

«Неустойчивый характер погоды: дождь с грозой и порывистым ветром, выпадением града вероятны также во второй и третьей декадах. При очередных волнах холода понижение температуры воздуха ожидается: в северных, восточных и центральных регионах ночью до -3+5, днем до +10+15; на западе ив южной половине РК–ночью до +5+13, днем до +13+21. Однако во второй и третьей декадах ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном: в северной половине республики днем воздух прогреетсядо +20+28; в южной до +25+33», — проинформировали в «Казгидромете».