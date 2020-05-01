Нур-Султан. 1 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«2 мая в Туркестанской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 2 мая ожидается днем сильный дождь. Временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане утром и днем 2 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.

«Днем 2 мая в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 2 мая ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 85-100%.

«Утром и днем 2 мая в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 2 мая ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Эксперты оценивают вероятность шторма в 85-100%.

«2 мая в Акмолинской области днем местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау: 2 мая днем ожидается гроза», — пишут эксперты.

Вероятность шторма — 85-100%.

«2 мая в Кызылординской области днем ожидается местами гроза. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду», — сообщают синоптики.