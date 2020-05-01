Мужчины потеснили дам в очереди за красотой 01.05.2020 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 142 0 Эксперт в области косметологии Неля Лукашова о карантине, волевых подбородках и губках Анджелины Джоли Похожие материалы: Автобусы в Алматы будут доставлять дачников до блокпостов Власти Алматы и Алматинской области договариваются о транспортировке дачников Четыре медучреждения и два общежития закрыты на карантин в Нур-Султане В Актобе закроют на карантин супермаркет, куда часто ходила одна из заболевших COVID-19 Самозанятые на паузе неопределенной длительности