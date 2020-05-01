Взрывы на складе со сжиженным газом произошли в Алматы

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Алматы. 1 мая. КазТАГ – Взрывы на складе со сжиженным газом произошли в Алматы, сообщает пресс-служба городского ДЧС.

«По адресу ул. Радужная, 78 произошло возгорание склада с баллонами сжиженного пропана с переходом огня на соседний газовоз на общей площади 150 кв. м. Происходили неоднократные взрывы газовых баллонов, хранящихся в данном складе, создалась угроза взрыва 100-кубовой цистерны с сжиженным газом, создалась угроза распространения огня на соседний жилой сектор. На данный момент угроза взрыва снята, пожар локализован. Производится проливка и охлаждение конструкции и горящих баллонов», — говорится в сообщении в пятницу.

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