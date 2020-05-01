Алматы. 1 мая. КазТАГ – «Зеленый коридор» будет организован между государствами в рамках Тюркского совета, сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях смягчения негативных последствий глобальной пандемии для экономик стран региона особое внимание было уделено вопросу упрощения транспортных операций через «Транскаспийский международный транспортный коридор Восток-Запад».

Достигнута договоренность об оказании практической помощи в упрощении прохождения грузовых транспортных средств через границы/контрольно-пропускные пункты в целях доставки товаров гуманитарного назначения, товаров первой необходимости, лекарств и медицинского оборудования, а также постоянном обмене информацией по возникающим проблемам. Участники встречи пришли к полному пониманию необходимости оказания взаимной поддержки в предоствалении квот, упрощении виз и пошлин по выдаче пропусков на проезды в пограничные полосы», — говорится в сообщении, распространенном по итогам видеоконференции транспорта государств-членов Тюркского совета.

Как уточняется, в конференции приняли участие генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, министр транспорта Узбекистана Илиор Ганиев, государственный министр по транспорту Венгрии Ласло Мосочи, государственный секретарь министерства транспорта и автомобильных дорог Кыргызстана Ермек Мамыркалиев и вице-министр индустрии и развития инфраструктуры Казахстана Берик Камалиев.

Участники подчеркнули, что наиболее актуальной задачей для транспортного сектора в настоящее время является поддержание систем поставок жизненно важных товаров как продовольствие, медицинские средства и оборудования, а также гуманитарные грузы.

«Одним из важных итогов встречи стало решение о создании оперативной группы при Тюркском совете под названием «Транспортный координационный комитет» на уровне заместителей министров транспорта стран-членов для практического решения проблем, возникающих при транспортных операциях, эффективной координации транспорта и логистики. Первое заседание комитета пройдет в середине мая», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что другим важным решением в нынешних условиях станет создание «зеленого коридора» между государствами-членами в рамках Тюркского совета для быстрого транзита продовольственные, медицинских, гуманитарных грузов, также товаров первой необходимости. Вновь созданный «Транспортный координационный комитет» займется решением данной задачи в приоритетном порядке.

«Решено также в ускоренном режиме завершить переговоры по проекту «Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между государствами-членами совета сотрудничества тюркоязычных государств». Участники встречи договорились провести очередную встречу министров транспорта Тюркского совета в Будапеште летом текущего года», — резюмируется в сообщении.