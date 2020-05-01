Алматы. 1 мая. КазТАГ — Казахстанцы смотрят на будущее более скептично после мартовской девальвации, считает экономический обозреватель Сергей Домнин.

«Итоги мартовского опроса НБ (Национального банка – КазТАГ) РК об инфляционных ожиданиях показывают, что население достаточно болезненно отреагировало на девальвацию и смотрит на будущее, скажем так, более скептично, чем в феврале», — написал Домнин на своей странице в Facebook в пятницу.

Он отметил, что «к прогнозу «цены в ближайшие 12 месяцев будут расти быстрее, чем сейчас» в марте 2020 присоединились 28%, в феврале 2020 – 18%».

«В марте возросло количество респондентов, ожидающих ухудшения материального положения своих семей – 15% после февральских 11%. Доля тех, кто считает, что сейчас плохое время для сбережений в марте выросла с 24% до 29%. Стало больше и тех, кто считает, что сейчас плохое время совершать большие покупки – их доля выросла за месяц с 29% до 34%», — привел данные экономический обозреватель.

При этом, как отметил эксперт, «доля совершивших крупные покупки в последние три месяца держится на одном уровне – один из пяти респондентов».

«На том же уровне осталась доля опрошенных, которые смогли сделать сбережения (12%), доля тех, кто смог аккумулировать примерно ту же сумму, что и в феврале, – 49%, в феврале 2020 таких было 50%. С нетерпением жду апрельских данных», — резюмировал Домнин.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывали ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.