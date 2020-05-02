Непродовольственные ряды на рынках Алматы пока функционировать не будут

Алматы. 2 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Деятельность непродовольственных торговых рядов на рынках Алматы остается под запретом, сообщил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

«Мы говорили, что в рамках третьего этапа по возобновлению экономической деятельности Алматы разрешается деятельность магазинов непродовольственных товаров. Но это касается отдельно стоящих зданий площадью до 500 кв. м (вне торговых центров), с графиком работы до 17.00. Непродовольственные ряды на рынках функционировать не будут», — сказал Туякбаев на брифинге в субботу.

Так он сообщил, что деятельность имеют право возобновить объекты по ремонту обуви, стирки и химической чистки, издательской деятельности.

Ранее сообщалось, что с 4 мая в Алматы начнут работу парикмахерские (по записи), фотосалоны и цветочные киоски, компании, оказывающие услуги с недвижимым имуществом, обменные пункты.