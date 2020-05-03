На Т18,2 млрд закуплены вакцины на 2020 год на фоне роста протеста против вакцинации в РК

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Нур-Султан. 3 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. На Т18,2 млрд закуплены вакцины для казахстанцев на 2020 год на фоне роста протеста против вакцинации.

«Сегодня казахстанский календарь вакцинации разработан в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Для иммунизации казахстанцев «СК-Фармация» закупает 20 наименований вакцин. На 2020 год вакцины для казахстанцев Единый дистрибьютор закупил на сумму Т18,2 млрд», — сообщила пресс-служба «СК Фармация» в воскресенье.

Отмечается что закупаемые вакцины помогают защитить от полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гепатитов А и В, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита, брюшного тифа, клещевого энцефалит.

«Ряд вакцин закупается у мировых лидеров в производстве вакцин Глаксо, Пфайзер и Санофи. Кроме того, вакцины закупаются через ЮНИСЕФ, который производит закуп лекарственных препаратов и вакцин для многих регионов мира и только у заводов, прошедших преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует, что закупаемые вакцины безопасны и эффективны. Все вакцины проходят многоступенчатую проверку как при регистрации, так и при ввозе каждой новой партии в страну. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что качество вакцин, закупаемых для бесплатной иммунизации казахстанцев, соответствует всем требованиям, не только казахстанским, но и международным», — приводит единый дистрибьютор слова своего руководителя Берика Шарип.

Также в сообщении отмечается, что дети председателя правления «СК Фармация» получили обязательные прививки.

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Напомним, 29 апреля МИА КазТАГ сообщал, что более 40 тыс. подписей собрала за сутки петиция против обязательной вакцинации в РК.

На момент подготовки материала петиция набрала более 128 тыс. подписей и активно распространялась в мессенджерах.

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