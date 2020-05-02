Новый политический транзит начался в Казахстане

Алматы. 2 мая. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Казахстане, вероятно, новый политический транзит начался, заявил казахстанский политик, член ОСДП Балташ Турсумбаев.

«Новый транзит, вероятно, начался в авторитарной системе, потому что Дарига Назарбаева теперь будет свободна от должности председателя сената, как второй человек на иерархической лестнице», — сказал Турсумбаев, комментируя для МИА «КазТАГ» ситуацию в субботу.

По его словам, наверное, каким-то образом будут проводиться президентские выборы или парламентские, где Назарбаева будет играть ключевую роль.

«На президентских выборах, как кандидат в президенты, посмотрит, как там народ среагирует, на парламентских выборах — партия «Нур Отан», властная партия, ведущая, поэтому (Назарбаева– КазТАГ) может занять в новом парламенте, с новой командой потом место спикера мажилиса, но уже как избранного спикера», — сказал политик.

А так она как председатель сената, как депутат, назначена же президентом Токаевым, а потом депутатам предложили избрать Назарбаеву председателем, и они единогласно избрали, пояснил он.

А если она через выборы избирателей пройдет, ее позиция будет, конечно, более весомой, полагает политик.

«Во всяком случае, я так думаю, что ее без должности не оставят», — резюмировал Турсумбаев.