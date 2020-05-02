Кожалиева не исключает изменения конституционного строя после ухода Назарбаевой из сената

Алматы. 2 мая. КазТАГ — Валентина Владимирская. Возможно, Казахстан ждет парламентская республика с широкими полномочиями мажилиса и «Нур Отаном» во главе с Даригой Назарбаевой, заявила инициатор движения HAQ, член Коалиции гражданских инициатив Тогжан Кожалиева.

«Возможно, в скором времени будем ждать изменения конституционного строя. Возможно. А именно, у нас будет парламентская республика, с широкими полномочиями мажилиса. И, конечно, в этом мажилисе основным игроком будет «Нур Отан», во главе с Даригой Назарбаевой», — сказала Кожалиева, комментируя для ИА «КазТАГ» ситуацию в субботу.

По ее словам, все идет по сценарию, который был задуман еще в те времена — полгода назад, когда выступал Назарбаевпо необходимости делать фракционный парламент, что должны быть фракции.

«Нас готовят к парламентской республике. Недаром некоторые оппозиционные партии выступают за парламентскую республику. Это- подготовка почвы к тому, чтобы у нас станет парламентская республика, скорее всего, с большинством партии «Нур Отан», — предполагает инициатор движения HAQ.

Скорее всего, Назарбаева «пойдет на Нур Отан», будет вести парламентское большинство в мажилисе. Тем более, недавно было назначение в ЦИК (Центральную избирательную комиссию) руководителя аппарата сената. То есть, происходит усиление ЦИК людьми из сената, которые будут поддерживать кандидатуру Назарбаевой.

«Она будет руководителем фракции, будет усиление парламента и, помните, был запрос Назарбаевой в ЦИК о полномочиях парламента по законопроектам. То есть, это одна цепочка: усиливаются фракция и ЦИК и был запрос в Конституционный совет по полномочиям парламента», — полагает Кожалиева.