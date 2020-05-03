Абыкаев предлагается на пост главы однопалатного парламента

Нур-Султан. 3 мая. КазТАГ – Нуртай Абыкаев мог бы стать председателем сената и надежной опорой президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил агентству КазТАГ экс-премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин, комментируя вчерашнюю отставку Дариги Назарбаевой.

«Прекращение полномочий Дариги Назарбаевой, как члена сената, позволяет президенту Токаеву провести самую насущную реформу – переход к однопалатному парламенту. На переходный период – до следующих парламентских выборов – члены сената должны войти в состав депутатов мажилиса со всеми их правами и полномочиями. Но до того, как внести такое предложение, президент Токаев должен назначить председателем верхней палаты парламента Нуртая Абыкаева. Это опытнейший государственный деятель, соратник экс-президента Назарбаева, отправленный им в отставку за предложения реформ и призывы к установлению национального взаимопонимания», — сказал Кажегельдин агентству.

Экс-премьер Казахстана отметил, что Нуртай Абыкаев должен будет стать председателем «большого мажилиса».

«Он окажется надежной опорой президенту Токаеву и не станет устраивать дешевых интриг против него, которыми отличилась одна политическая деятельница. С таким «номером два» как Нуртай Абыкаев и народ Казахстана будет спокоен, что возврата к «потерянному двадцатилетию» не случится. Я призываю Касым-Жомарта Токаева назначить членом сената по президентской квоте Нуртая Абыкаева и выдвинуть его в председатели сената», — заключил Кажегельдин.

Напомним, 2 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия Дариги Назарбаевой на посту депутата сената. Позже глава государства поблагодарил экс- спикера верхней палаты парламента за проделанную работу.