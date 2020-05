Несмотря на то, что Швеция выбрала свой особый, ни на чей другой не похожий путь в борьбе с эпидемией COVID-19, этой стране также, похоже, удается взять под контроль связанную с коронавирусом ситуацию

Издание International Law Lawyer News опубликовало статью Ива Луина под названием «Sweden’s Corona special route is successful! Reproduction number drops below 1.0% in Sweden!» — «Шведский особый метод противостояния распространению коронавирусной инфекции оказывается успешным! Темпы роста численности заболевших в Швеции упали до уровня ниже 1 процента».

В ней говорится так: «Несмотря на то, что Швеция выбрала свой особый, ни на чей другой не похожий путь в борьбе с эпидемией COVID-19, этой стране также, похоже, удается взять под контроль связанную с коронавирусом ситуацию. Потому что уменьшается количество новых случаев заражения инфекцией. Это было засвидетельствовано национальным ведомством здравоохранения Швеции.

Недавно государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл в интервью телеканалу SVT подтвердил то, что темпы роста количества заболевших оставались на уровне ниже 1 процента в течение нескольких дней. «Это означает, что пандемия постепенно идет на спад, — сказал Тегнелл в ходе своего выступления по телевидению поздно вечером в пятницу. Чем меньше оказывается количество репродукций, тем труднее бывает вирусу распространяться.

Статистика показывает, что начиная с 10 апреля показатель количества (коэффициент) репродукций коронавируса в этой стране оставался относительно стабильным и держался на уровне 1,0. В начале апреля он еще находился на отметке 1,4. А вот начиная с 25 апреля показатель количества репродукций (коэффициент) стал держаться примерно на уровне 0,85 после продолжавшегося несколько дней снижения.

В связи с коронавирусным кризисом Швеция выбрала особый путь, и за шведским опытом борьбы с эпидемией COVID-19 с интересом наблюдали во многих других странах мира. В Швеции на фоне пандемии вводились в действие более мягкие, чем в большинстве других стран, меры.

Детские сады, школы и другие учреждения оставались открытыми и продолжали функционировать. В ходе эпидемиологического кризиса шведское правительство лишь взывало к голосу разума своих граждан. Их попросили держаться на безопасном расстоянии от своих сограждан, чтобы таким образом можно было поспособствовать замедлению распространения коронавируса.

Однако количество связанных с COVID-19 случаев заражения и смертей в Швеции остается на относительно высоком, по сравнению с соседними странами, уровне. По состоянию на субботу там было зарегистрировано более 22000 случаев заражения и подтверждено более 2650 случаев смерти, связанных с коронавирусом».

Касательно складывающейся в связи коронавирусной пандемией ситуации в Швеции сейчас поступает весьма оптимистичная информация. Сообщается о том, что там коэффициент заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который обозначается латинской буквой «R» (reproductions — репродукции), снижается на протяжении ряда дней. Главный государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, выступая в пятницу, 1 мая, по телеканалу SVT, заявил, что с 21 апреля этот показатель в шведском королевстве не превышал отметки 1,0. А с 25 апреля он, мол, складывался на уровне 0,85. Тут вот что следует отметить. Если коэффициент R опускается ниже отметки 1,0, это означает, что один среднестатистический вирусоноситель заражает меньше одного человека, вследствие чего темпы появления новых случаев заражения вирусом замедляются.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.