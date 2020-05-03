Токаев ведет переговоры с узбекским правительством из-за прорыва дамбы

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Нур-Султан. 3 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на своей странице в соцсети, что ведет переговоры с узбекским правительством из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище.

«В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 поселков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тысяч жителей, им оказывается помощь. Ведутся переговоры с узбекским правительством», — говорится в сообщении в воскресенье.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища произошел розлив воды и подтопление населенного пункта в Сырдарьинской области Узбекистана.

Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел.

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Власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

3 мая грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости отправились в соседний регион.

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