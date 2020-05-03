Более тысячи студентов получили отсрочку оплаты за обучение в Нур-Султане

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Нур-Султан. 3 мая. КазТАГ – Более тысячи студентов получили отсрочку оплаты за обучение в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«Студенты ежемесячно получают государственные стипендии. На сегодняшний день более 1 тыс. студентам, обратившимся в администрацию колледжа с заявлением, предоставлена отсрочка оплаты за обучение до августа 2020 года», – сообщили в управлении образования Нур-Султана в воскресенье.

Отмечается, что около 50 студентов колледжей Нур-Султана из других городов, проживающие в общежитиях, продолжают дистанционное обучение и получают помощь. Им предоставлены флеш-карты, роутеры, а также продукты питания.

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