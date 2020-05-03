Алматы. 3 мая. КазТАГ – Власти США планируют разработать вакцину от СOVID-19 к январю 2021, сообщает телеканал CNN.

«Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится. Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения. Может оказаться, что она (вакцина – КазТАГ) на самом деле не работает, не защищает людей. Есть предположение, что она будет безопасна, эффективна, что мы сможем сделать это быстро. Думаю, все это не просто выполнимо, но, и, быть может, вполне вероятно», — заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Как уточняет Фаучи, американские специалисты делают все возможное для разработки вакцины к январю. В процессе участвуют несколько ведомств. В их числе Национальные институты здравоохранения и управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, входящие в структуру министерства здравоохранения и социальных служб США, а также министерство обороны.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,3 тыс. человек.