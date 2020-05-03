Нур-Султан. 3 мая. КазТАГ – Власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба наводнения, сообщает региональная служба коммуникаций.

«В настоящее время территория общеобразовательной сельской школы «Фердоуси» затоплена. В том числе шесть жилых домов. Водой заполнен и внутренний коллектор села. А главный мост, длиной 10 и шириной шесть метров, ведущий к аулу Женис, полностью смыт. Кроме того, 28 га хлопковых полей в селе Нурлыжол также затоплены.

Кроме того, во время наводнения в трех сельских округах Жана Жол и Енбекши обнаружено 1682 га посевов. По предварительным прогнозам стоимость ущерба оценивается в Т181,1 млн. В частности, ожидается 1480 га хлопка обойдутся в Т148 млн, 42 га люцерны — Т2,1 млн, 150 га садов — Т30 млн, 10 га кукурузы — Т1 млн. Также в данных четырех населенных пунктах зарегистрировано 5335 голов скота, из которых пострадали 799 животных, а 249 миллионов погибли. В том числе 328 — крупный рогатый скот, 361 — мелкий рогатый скот, 53 — лошади и 57 — верблюды. В настоящее время 46 ветеринаров из Мактаарала, 10 из Жетысай, пять из Шардары, в общей сложности 61 ветеринар эвакуируют 3686 животных в села Жантаксай и Фердоуси», — говорится в сообщении в воскресенье.

Уточняется, что из-за сложившейся ситуации в Мактааральском районе оперативно было эвакуировано 2243 человека. Наряду с этим, более 3200 жителей из 415 жилых домов в подверженных наводнениям селах Нурлыжол и Фредаузи также перевезены в безопасные места.

По словам заместителя руководителя областного штаба Сакена Калкаманова, наводнение угрожало четырем населенным пунктам данного района.

«Это означает, что в опасности были 868 жилых домов с населением 4624 человека. Но благодаря своевременным принятым мерам угроза подтопления жилых массивов миновала. В связи с чрезвычайной ситуацией было подготовлено 18 эвакуационных участков, которые расположены в населенных пунктах Атакент, Махтарал и Жамбыл. В спасательной операции было задействовано 630 человек, два водных и 56 транспортных средств. В настоящее время принимаются меры по эвакуации граждан и домашних животных из других опасных зон. В работе примут участие акиматы Келесского, Жетысайского, Шардаринского и Сарыагашского районов», — рассказал Калкаманов.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища произошел розлив воды и подтопление населенного пункта в Сырдарьинской области Узбекистана.

Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел.