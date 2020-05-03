Нур-Султан. 3 мая. КазТАГ – Еще один поселок затопило в Туркестанской области из-за прорыва узбекской дамбы, сообщает Otyrar.

«3 мая 2020 года с 05.00 со стороны населенного пункта Фердоуси, где подтоплено 250 домов, начала прибывать вода в населенный пункт «Оргебас», Жанажолского сельского округа. Расстояние между населенными пунктами — 3 км. К 08.00 прибывшая вода подтопило весь населенный пункт «Оргебас» (194 домов)», — рассказали в региональной службе коммуникаций Туркестанской области в воскресенье.

Как уточняется, население полностью эвакуировано (1451 человек). При эвакуации пострадавших и жертв нет.

Напомним, 01.05.2020 г. из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища произошел розлив воды и подтопление населенного пункта в Сырдарьинской области Узбекистана.

Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел.