Токаев и Мирзиеев обсудили последствия прорыва дамбы Сардобинского водохранилища

Нур-Султан. 3 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил последствия прорыва дамбы Сардобинского водохранилища с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Акорда.

«В ходе беседы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия Узбекистана по ликвидации последствий прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области и подтвердил готовность оказать помощь узбекскому народу в духе братства и традиционного добрососедства», — говорится в сообении.

Поблагодарив Токаева за поддержку, Мирзиеев с сожалением констатировал, что стихия затронула ряд населенных пунктов на юге Казахстана. Узбекский лидер выразил намерение принять совместные меры для скорейшего восстановления пострадавших от подтопления районов.

«В целях оперативного решения всех возникающих вопросов главы государств подчеркнули важность скоординированной работы на уровне правительств двух стран.

Кроме того, собеседники с удовлетворением отметили эффективные и слаженные действия сторон в борьбе с COVID-19, благодаря которым удалось предотвратить неконтролируемое распространение инфекции», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, в ходе телефонного разговора внимание было акцентировано на необходимости активизации двустороннего взаимодействия с целью недопущения негативного влияния пандемии на торгово-экономические отношения Казахстана и Узбекистана. В частности, достигнута договоренность о создании совместных производств в области сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности и других сферах с целью наращивания экспортного потенциала.

«Разговор, состоявшийся по инициативе казахской стороны, прошел в теплой и дружественной атмосфере», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 01.05.2020 г. из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища произошел розлив воды и подтопление населенного пункта в Сырдарьинской области Узбекистана.

Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел.