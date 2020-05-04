Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Дождь ожидается в понедельник в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью +2+4.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +10+12.