Токаев внес изменения в указ об увольнении в запас и призыве на воинскую службу

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ президента РК от 12 февраля 2020 года №266 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2020 года», сообщает пресс-служба Акорды.

«(Токаев постановил – КазТАГ) внести в указ президента Республики Казахстан от 12 февраля 2020 года №266 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2020 года» (САПП Республики Казахстан, 2020 г., № 7-8, ст. 35) следующие изменения: заголовок изложить в следующей редакции: «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, в марте – июне и сентябре – декабре 2020 года, а также очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – августе и сентябре – декабре 2020 года», — говорится в указе, опубликованном в понедельник и подписанном Токаевым 30 апреля за №312.

Согласно документу, президент РК постановил: «пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции.

«2. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Республики Казахстан, министерство внутренних дел Республики Казахстан, комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – августе и сентябре – декабре 2020 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. 3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – августе и сентябре – декабре 2020 года через соответствующие местные органы военного управления», — следует из указа.

Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.