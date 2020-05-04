Как казахстанцы отдохнут на День защитника Отечества и День Победы

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – На День защитника Отечества и День Победы в Великой Отечественной войне казахстанцы будут отдыхать всю вторую половину недели, передает корреспондент агентства.

9 мая – День Победы в 2020 году выпадает на субботу, поэтому субботний выходной автоматически переносится на понедельник. Однако постановлением правительства был осуществлен перенос выходного дня с понедельника 11 мая на пятницу 8 мая.

Таким образом, казахстанцы отдохнут четыре дня подряд – с 7 мая, когда празднуется День защитника Отечества, до 10 мая включительно.