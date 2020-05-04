Сенату отводится особая роль в реализации важнейших реформ – Токаев

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сенату отводится особая роль в реализации важнейших реформ, сообщает пресс-служба Акорды.

«Прежде всего, для решения задач, которые стоят перед нами, необходимы согласованные действия всех ветвей власти. Парламенту, в частности сенату, отводится особая роль в реализации важнейших реформ. Основная задача сената – принятие качественных законов, которые открывают дорогу реформам, обеспечивают стабильность и порядок», — сказал Токаева в понедельник на заседании сената.

Президент дал высокую оценку деятельности Дариги Назарбаевой на посту спикера сената и высказал ей благодарность.

«Как вам известно, моим указом были прекращены полномочия депутата Сената Дариги Нурсултановны Назарбаевой. Она более года активно и плодотворно работала в качестве председателя сената. Выражаю за это признательность Дариге Нурсултановне», — сказал глава государства.

Он призвал депутатский корпус к сплоченной работе для того, чтобы страна смогла скорее преодолеть нынешний непростой период, а говоря о кандидатуре Ашимбаева на пост спикера сената, президент отметил, что «он обладает большим опытом работы на государственной службе, многие годы эффективно трудился в различных сферах».

«Хорошо знаком с деятельностью парламента. Всегда с честью выполнял возложенные на него обязанности. Поэтому не сомневаюсь, что он будет достойно работать на этой должности», — сказал Токаев.

Ранее Ашимбаев был назначен главой государства на пост сенатора, а позже был избран спикером верхней палаты парламента.

Напомним, 4 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия Дариги Назарбаевой на посту депутата сената. Позже глава государства поблагодарил экс- спикера верхней палаты парламента за проделанную работу.