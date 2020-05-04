Китай намеренно скрыл серьезность угрозы коронавируса от мира – отчет спецслужб США

Алматы. 4 мая. КазТАГ – Согласно отчету американских спецслужб, Китай намеренно скрыл серьезность угрозы коронавируса от мира, сообщает Associated Press (AP).

«Китайские власти в начале января намеренно скрыли серьезность угрозы коронавируса от мира», — сообщает AP со ссылкой на отчет американских спецслужб.

По данным издания, Китай за прошедший период увеличил импорт и уменьшил экспорт продукции медицинского назначения.

«Китай пытался скрыть это (накопление медикаментов – КазТАГ), отрицая наличие введенных на экспорт ограничений, запутывая и задерживая предоставление данных о своей торговле», — сказано в отчете.

Также сообщается, что Китай не ставил в известность Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о масштабах заражения коронавирусом большую часть января, в то же время резко нарастил импорт медицинских масок, хирургических халатов и перчаток.

«Китайские чиновники заткнули врачей, которые на раннем этапе предупреждали о вирусе, и постоянно преуменьшали угрозу этой вспышки. Тем не менее, многие из ошибок китайского правительства, по-видимому, были связаны с бюрократическими барьерами, жестким контролем над информацией и должностными лицами, которые не решались сообщать о плохих новостях. Нет никаких публичных доказательств того, что это был намеренный заговор с целью скупки мировых запасов медикаментов», — отмечает AP.