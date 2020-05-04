Военный транспортный самолет не смог приземлиться в Нур-Султане по техпричинам

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Военный транспортный самолет не смог приземлиться в Нур-Султане по техническим причинам, сообщил агентству КазТАГ источник, знакомый с ситуацией.

«Военный самолет не смог приземлиться в Нур-Султане, возможная причина – невыпуск переднего шасси», — сказал источник корреспонденту агентства в понедельник.

По предварительным данным, речь может идти об иностранном военном воздушном судне типа C-295 – это самолет производства Airbus Military.

В главном центре планирования воздушного движения отказались давать комментарии, заявив, что это «служебная информация». В то же время в комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК уточнили, что в столичный аэропорт направлены экстренные службы, однако за более детальной информацией рекомендовали обратиться в министерство обороны. Редакция агентства пыталась получить комментарии пресс-служб министерства обороны и министерства индустрии и инфраструктурного развития, но в указанных ведомствах пока не смогли подтвердить указанную информацию.

Как уточнил позже источник, самолет перенаправлен на посадку в Балхаш. В ДЧС Карагандинской области пока не комментируют указанную информацию.