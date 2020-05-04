Связанные с карантином меры сохранятся и в случае отмены ЧП с 11 мая – Токаев

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, связанные с карантином меры сохранятся и в случае отмены чрезвычайного положения (ЧП) с 11 мая, сообщает государственное телевидение.

«Если ситуация не ухудшится, чрезвычайное положение отменят 11 мая. Однако меры, связанные с карантинным режимом, сохранятся. Это очень важно для безопасности населения. Я надеюсь, что наши граждане постепенно вернутся к нормальной жизни. У нас долгосрочный стратегический путь развития», — сказал Токаев в понедельник.

По его словам, в планах – реализовать комплексную программу по восстановлению экономического развития, «нужно извлечь уроки из сегодняшней ситуации».

«Я хотел бы обратить внимание на ряд задач на будущее. Прежде всего, необходимо предпринять новые инициативы для модернизации системы здравоохранения. Очень важно строить современные больницы и снабжать их необходимым оборудованием. Отныне мы должны уделять особое внимание развитию медицинской науки. Наши ученые, работающие в этой области, имеют большой потенциал. Лучше создать достойную среду для профессионалов и оказать реальную поддержку. Мы также полностью модернизируем образование и науку. В то же время мы должны широко использовать передовые технологии и цифровизацию. Это одна из основных задач», — добавил Токаев.