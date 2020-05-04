Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ — Меры налогового стимулирования бизнеса рассмотрели в правительстве Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«В период с 29 апреля по 4 мая премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещания по вопросам развития и поддержки строительной отрасли, гражданской авиации, обрабатывающего сектора, агропромышленного и транспортного комплексов, малого и среднего бизнеса, торговли и туризма. (…) На совещаниях детально рассмотрены меры налогового стимулирования субъектов предпринимательства, вопросы кредитования, защиты отечественных товаропроизводителей, инструменты регулируемых закупок, поддержки экспортоориентированных предприятий, в первую очередь, производящих продукцию средних и высоких переделов, дальнейшее упрощение разрешительных процедур и другие», — говорится в сообщении в понедельник.

Также сообщается, что в обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», НПП «Атамекен» и отраслевых ассоциаций.

«Мамин поручил учесть выработанные подходы по поддержке отраслей экономики при подготовке комплексного плана по восстановлению экономического роста Казахстана», — резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление «О дальнейших мерах по реализации указа президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» и два приложения с перечнем 29 видов деятельности бизнеса, которым будет оказана государственная поддержка. В указанный перечень в числе прочего вошли рестораны, автосалоны, авиакомпании, туркомпании и салоны красоты.

22 апреля основатель и генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев прокомментировал МИА КазТАГ правительственное постановление «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения. Как заявил эксперт, он считает, что постановление готовилось для «своих». Исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности РК Адильбек Бектибаев сообщил, что национальная палата предпринимателей «Атамекен» не согласовала список системообразующих предприятий с бизнес-сообществом.

28 апреля депутаты сената обратили внимание на то, что список из 361 системообразующего предприятия вызвал негативный резонанс в обществе.

29 апреля в мажилисе потребовали наказать чиновников за список претендующих на господдержку предприятий.