Незаконную реализацию более 5 тыс. литров дизтоплива пресекли в Нур-Султане

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Незаконную реализацию более 5 тыс. литров дизельного топлива пресекли в Нур-Султане, сообщает пресс-служба комитета финансового мониторинга (КФМ) министерства финансов Казахстана.

«В апреле текущего года сотрудниками департамента экономических расследований по городу Нур-Султан КФМ МФ РК по результатам проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт транспортировки и реализации 2 тыс. литров дизельного топлива без документов, подтверждающих законность их происхождения. Кроме этого, в ходе осмотра обнаружено и изъято еще 3,2 тыс. литров дизельного топлива», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 197 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) УК РК.