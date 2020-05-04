Названы условия отмены справок об отсутствии коронавируса для авиаперелетов по Казахстану

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова назвала условия отмены справок об отсутствии коронавируса для авиаперелетов по стране.

«Когда мы говорим о самолетах, то мы понимаем, что это замкнутое пространство, что всегда есть риск заразиться. Никому, наверное, не хотелось бы оказаться рядом с человеком, который болен (коронавирусом – КазТАГ). (…) Постепенно с учетом стабилизации эпидситуации, в зависимости от запуска рейсов между другими регионами эта норма (о необходимости иметь справку об отсутствии COVID-19 и дистанции между пассажирскими сидениями – КазТАГ), возможно, будет пересмотрена», — сказала Есмагамбетова в понедельник, отвечая на вопрос журналиста.