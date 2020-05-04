Алматы. 4 мая. КазТАГ – Работа заградительных постов полиции в черте города прекращена в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«В связи с послаблением карантинного режима, а также возобновления деятельности большого количества объектов, функционирование заградительных (фильтрационных) постов, дислоцированных в черте города, прекращено. В настоящее время ресурсы патрульной полиции направлены на обеспечение правопорядка в местах наибольшего скопления граждан (небольшие парки, скверы), с целью контроля за соблюдением граждан режима карантина. Также эти сотрудники задействованы в пешем патрулировании», — говорится в сообщении в понедельник.

Вместе с тем, полицейские напоминили о неукоснительном соблюдении правил карантина и санаторно-эпидемиологических норм в целях личной безопасности.