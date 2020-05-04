ПЦР-тестирование призывников РК проведут для безопасности увольняющихся из армии – генштаб

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Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. ПЦР-тестирование на коронавирус призывников Казахстана проведут для безопасности увольняющихся из армии, сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба (ГШ) Вооруженных сил (ВС) РК Сакен Жусупов.

«По поручению министра обороны в Вооруженных силах проводится ряд практических мероприятий по обеспечению безопасности военнослужащих, подлежащих увольнению со срочной службы. Местными исполнительными органами необходимо провести ПЦР-тестирование (на коронавирус – КазТАГ) граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, а также обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических норм в ходе оповещения и сбора призывников, медицинского освидетельствования на сборных пунктах и отправки в войска», — сказал Жусупов на брифинге в понедельник.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).

Ранее сообщалось, президент РК Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ об увольнении в запас и призыве на воинскую службу.

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