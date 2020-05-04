Порядка 9,5 тыс. военнослужащих РК задействованы в проведении мероприятий в рамках ЧП

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Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Порядка 9,5 тыс. военнослужащих Казахстана задействованы в проведении мероприятий в рамках чрезвычайного положения (ЧП), сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба (ГШ) Вооруженных сил (ВС) РК Сакен Жусупов.

«С момента введения в стране ЧП ВС активно участвуют в выполнении различных задач. Сегодня уже задействованы порядка 9,5 тыс. военнослужащих в 29 городах Казахстана», — сказал Жусупов на брифинге в понедельник.

По его словам, они осуществляют патрулирование, дезинфекцию и выполняют другие задачи.

Ранее сообщалось, президент РК Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ об увольнении в запас и призыве на воинскую службу.

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