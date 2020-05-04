Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Транспортный самолет после неудачной попытки в Нур-Султане посадили на аэродроме в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Военный самолет, у которого не раскрылось переднее шасси сел в аэродром Жетыгена. По поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова в аэропорт были направлены усиленные кареты скорой помощи и спасатели. Слава богу, их помощь не понадобилась. Как нам известно, самолет сел на брюхо. До его приземления взлетно-посадочная полоса была обработано пеной. Сейчас идет эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна», — сообщил в понедельник руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Ранее МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщало, что военный транспортный самолет не смог приземлиться в Нур-Султане по техническим причинам. По данным источника, речь может идти о транспортнике C-295 – это самолет производства Airbus Military.