Токаев подписал поправки по вопросам труда

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Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам труда, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, 30 апреля парламент Казахстана принял Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда». Документ был разработан совместно с социальными партнерами и уполномоченными госорганами в соответствии с концепцией правовой политики РК на 2010-2020 годы, и направлен на регулирование трудовых отношений, социального партнерства, безопасности и охраны труда.

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