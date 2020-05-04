Что важнее для государства — поддержать доходы монополий или защитить от нищеты миллионы граждан?

Сетевые СМИ о скандальном списке из 361-го предприятия, которым нужна господдержка

Асхат АХМЕТБЕКОВ – «Госкомиссия экономики рассмотрела меры поддержки системообразующих предприятий РК» — 24 апреля на заседании Государственной комиссии по модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры государственной поддержки системообразующих предприятий РК, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на primeminister.kz.

Проект соответствующего реестра системообразующих предприятий представил министр национальной экономики РК Руслан ДАЛЕНОВ. В перечень вошло 361 предприятие в сферах строительства, транспорта, энергетики, торговли, аренды недвижимости, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

В качестве мер государственной поддержки рассматривается предоставление госгарантий по кредитам, доступа к льготной ликвидности, налоговых отсрочек, упрощение и ускорение процесса возврата налога на добавленную стоимость, ускорение предоставления всех разрешительных документов и государственных услуг.

Встречными обязательствами системообразующих предприятий станут сохранение оплачиваемых рабочих мест, закупка товаров и услуг у отечественных производителей (при наличии), раскрытие информации, обеспечение своевременных платежей в рамках действующих договоров, отмена дивидендных выплат и бонусов топ-менеджменту за 2019-2020 годы.

Участники заседания также рассмотрели налоговые льготы, преференции и другие меры государственной поддержки субъектов гражданской авиации, текущие вопросы операционной деятельности крупных предприятий в сферах сельского хозяйства и машиностроения.

Мадина АИМБЕТОВА – «Поддержка для избранных?» — Список предприятий, которым планируется оказать господдержку в посткарантинный период, возмутил гражданское сообщество.

25-26 апреля в соцсетях появился предварительный список вышеупомянутых предприятий, составленный на основе данных якобы Нацпалаты предпринимателей “Атамекен” — его выложили исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности Адилбек БЕКТИБАЕВ, экономический обозреватель Денис КРИВОШЕЕВ со ссылкой на телеграмм-канал FINANCE и другие пользователи. В списке, в частности, значатся группа компаний “Базис”, несколько десятков компаний, входящих в BI Group, ТОО High Vill Kazakhsatan, АО “Пассажирские перевозки”, авиакомпании Air Astana, SCAT и Qazaq Air, практически все аэропорты крупных городов Казахстана, АО “Алматинские электрические станции”, ТОО “Астанаэнергосбыт”, ТОО Mega Plaza, ТОО “Метро Кэш энд Керри”, торговый дом Astana Motors Almaty, ТОО Royal Cars и другие.

Представители гражданского общества возмущены тем, что поддержка будет оказана только 361 предприятию, причем явно не самым бедным. В частности, Союз промышленников и предпринимателей (СПП) El Tiregi в своем заявлении усомнился в целесообразности оказания помощи салонам продаж элитных автомобилей, авиакомпаниям, аэропортам. Авторы заявления обращают внимание на то, что в списке значатся 218 стройкомпаний, специализирующихся в основном на строительстве элитного жилья, 86 компаний из сфер торговли и аренды недвижимости, 26 транспортных, 15 энергетических, 5 горнодобывающих гигантов — и ни одного среднего производственника.

“В такое сложное для населения, малого и среднего бизнеса, простых фермеров и отечественных производителей время оказание государственной помощи олигархам от бизнеса, тем, кто сам должен в это непростое время помогать государству и населению, выглядит как плевок в лицо всем предпринимателям и населению страны”, — говорится в заявлении.

СПП потребовал аннулировать указанный список и составить новый, который следует предварительно обсудить с представителями предпринимательского сообщества и отраслевыми ассоциациями производителей. El Tiregi считает, что надо жестко наказать чиновников, ответственных за подготовку обнародованного перечня.

26 апреля “Атамекен” заявил, что не имеет отношения к этому списку — НПП участвовала только в распространении опросника, предоставленного Миннацэкономики для изучения ситуации с крупным бизнесом.

“После представления списка системообразующих предприятий на заседании госкомиссии в НПП “Атамекен” провели внутреннее совещание, где руководство Нацпалаты и члены президиума высказались против идеи списка как таковой. НПП “Атамекен” считает, что бизнес должен получать поддержку, основанную на принципе прозрачности распределения средств и преференций”, — говорится в сообщении Нацпалаты.

А в понедельник этот список и меры господдержки бизнеса в прямом эфире обсудили председатель правления НПП “Атамекен” Аблай МЫРЗАХМЕТОВ и экономист Рахим ОШАКБАЕВ.

— Системообразующие крупные предприятия есть, нельзя отрицать их роль, — сказал Мырзахметов. — 80 процентов бюджета формируют налоги. Они обеспечивают около 600 тысяч рабочих мест. Поэтому по ним какие-то меры должны приниматься. Но мы сказали: давайте определим, по каким критериям они будут отбираться. Недовольство вызвало то, что опубликовали конкретные списки, в которых оказались какие-то группы компаний.

В свою очередь Ошакбаев, заметив, что в России также формируют список системообразующих предприятий, которым будет оказана господдержка, отметил, что в Казахстане две госпрограммы поддержки предпринимателей — “Дорожная карта бизнеса” и “Экономика простых вещей”, но многие крупные предприятия в них не входят.

— Суммы по этим программам увеличены, максимально расширен доступ к ним, — сказал он. — Но получилось так, что системообразующие предприятия из них выбыли. Поэтому я думаю, что вся эта дискуссия более чем уместна. Давайте возьмем для примера строительную отрасль. У нас сейчас порядка 200 строительных объектов в двух столицах, на которых занято, по оценкам субподрядчиков, по нашим оценкам, около 200 тысяч человек. Это молодые люди от 18 до 40 лет, в основном из регионов. И если сейчас эти стройки встанут, сотни тысяч людей одномоментно останутся без работы. Этого ни в коем случае нельзя допустить!

Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ, внештатный советник президента Казахстана по экономическим вопросам – «Комментарий по списку системообразущих предприятий» — 1. После того, как помогли МСБ, крупный бизнес обратился в НПП и МНЭ с просьбой и им помочь, дальше формировался предварительный список. Те, кто просил, изначально дали список своих компаний, из которых и сформировался предварительный список.

Далее МНЭ на Госкомиссии передало список другим госорганам, чтобы они связались с отраслевыми ассоциациями и предложили свои списки. В ходе этого процесса список утек в сеть, будто уже этот список утвердили, якобы хотят помочь своим. Будет еще 3-4 итерации, прежде чем сформируется предфинальный список, который уже будут чистить сообразно критериям (число людей, экон.эффект и т.д.).

Сейчас этих критериев нет, чтобы дали списки все, кто жалуется, потом определятся критерии, и уже после этой чистки будет финальный список. Потом определят категории и меры поддержки для каждой категории — пока же по этим пунктам нет никакой ясности, предварительного набора и т.д. Дай Бог, в течение 2-3, недель определятся (но по срокам — это мои ожидания, а точно могут сказать лишь госорганы).

Все вышеуказанное является нормальной рабочей процедурой, без всякого злого умысла и закулисных игр. Просто документ утек в сеть так, будто это финальный список, потом никто не дал комментариев, потом начался поиск виноватых.

В общем, никакой проблемы нет, просто идет рабочий процесс, и немного хромают коммуникации со стороны ведомств.

«Союз промышленников и предпринимателей «El Tiregi» призвал кабмин не оказывать помощь олигархам» — В «El Tiregi» удивлены, что в столь сложное время государство собирается оказать помощь олигархам, в то время как наоборот олигархи должны помочь государству и населению — «Это выглядит как плевок в лицо всем предпринимателям и населению страны».

И приводит статистику — из 360 предприятий в списке 218 это строительные компании основной деятельностью которых является строительство элитного жилья. Причем 80 компаний принадлежат одному лицу.

86 компаний – в сфере торговли и аренды недвижимости, 26 – транспортных, 15 – энергетических и всего 5 – горнодобывающих. И ни одного производственника.

«Правительство вместо того, чтобы помочь реальным производственным предприятиям хочет потратить миллиарды на поддержку строителей премиум-жилья, энергетики и тепловиков, которые являются монополистами и за счёт высоких тарифов не испытывают большой нужды. Такие подходы государственных органов считаем недопустимыми и дискредитирующими государственные органы власти в стране» — уверены «El Tiregi».

Анастасия МАРКОВА – «Миннацэкономики рассказало про список системообразующих компаний» — Работа по формированию списка системообразующих предприятий еще ведется, реестр будут обсуждать с бизнес-сообществом. Об этом сообщило министерство национальной экономики РК.

По словам председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая МЫРЗАХМЕТОВА, сами компании не понимают, как они попали в этот список.

«Крупные системообразующие предприятия формируют 80% бюджета и обеспечивают около 600 тысяч рабочих мест. Поэтому их роль нельзя отрицать, и к ним меры поддержки должны быть. Мы сказали, давайте определим критерии и принципы, (по которым будут отбираться эти компании), а не субъектно. Вызвало недовольство то, что опубликовали конкретные списки, в которых оказались какие-то группы компаний. Я уверен, и акционеры этих групп компаний на меня тоже выходили, что они не подавали и недоумевают, почему они попали в эти списки», — заявил Мырзахметов.

Он отметил, что МНЭ должно разобраться в сложившейся ситуации и дать разъяснения касательно этих списков.

«Министерству нужно разобраться. Эксперты, которые готовили из своих черновых материалов списки, должны дать объяснения, а не прятаться. Если даже кто-то нарочно или не нарочно слил — принять соответствующие дисциплинарные меры. К сожалению, эти эксперты, вместо того чтобы внятно выйти объяснить, что это рабочий документ, они начали скриншоты переписок по заполнению анкет с нашими экспертами выставлять, передавать определенным блогерам и пытаться стрелки перевести на «Атамекен». Наверное, это просто не допустимо. Мы не говорим, что это МНЭ виновато. Раз эти списки вышли из ваших недр, вы должны пояснить».

В свою очередь в министерстве национальной экономики подчеркнули, что список предварительный, и перед его утверждением пообещали провести обсуждение с бизнес-сообществом.

«Сенаторы не согласны со списком системообразующих предприятий» — В нынешнем списке предприятий пока получается, что львиная доля — это строительство и торговые компании. А горнодобывающая и обрабатывающая промышленность сведена к минимуму. Хотя сформулированная цель экономической стратегии — усилить политику импортозамещения. Вопрос продовольственной безопасности — самый важный и нужно постепенно отказаться от импорта продовольствия, которое мы сами производим, — подчеркнула Назарбаева.

В ходе обсуждения сенаторы подчеркнули, что необходимо обновить систему критериев, по которым предприятия относят к категории системообразующих, пересмотреть базовые концепции и подходы, потому что существующие критерии идут вразрез со стратегией экономики простых вещей и экономическими реалиями.

Акцент нужно делать на обрабатывающей промышленности. Список предприятий должен быть пересмотрен с учетом новых критериев.

Необходимо провести анализ, четко определить, какие на себя обязательства берут предприятия, которые претендуют на получение помощи от государства.

Торопиться с этим списком ни в коем случае нельзя. Пока нет четкого понимания механизмов и инструментов господдержки, законодательная база тоже пока не подготовлена. Каждое предприятие, претендующее на поддержку, должно не только подходить по формальным критериям, но и должно на себя публично брать обязательства по сохранению и увеличению рабочих мест, поступлению налогов, планам по инвестициям на развитие и производство продукции, которая пойдет на удовлетворение внутреннего спроса и на экспорт. Без этого нельзя, время сейчас другое, — подчеркнула Назарбаева.

«Перуашев попросил наказать создателей списка компаний, которым «поможет государство»» — Утекший в Сеть проект Реестра системообразующих предприятий, которым государство должно оказать помощь, собрал монополистов и нацкомпании, финансируемые из бюджета. Об этом заявил депутат Мажилиса Азат ПЕРУАШЕВ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Казахстанцы распространяют в мессенджерах список из 361 компании. В рассылке утверждается, что этим компаниям планируется оказать государственную помощь во время кризиса.

По словам Перуашева, это проект Реестра системообразующих предприятий, который представил Госкомиссии по ЧП министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ.

«В реестр не попало ни одно предприятие из сельского хозяйства и сельхозпереработки, ни одного предприятия по производству продуктов питания, одежды, детских, медицинских и гигиенических товаров и индивидуальных средств защиты, то есть полностью отсутствуют производители товаров первой необходимости.

По факту это список отраслевых монополистов за минусом их конкурентов. Например, при преобладании строительных магнатов в него не попал ни один производитель стройматериалов. В реестр вроде бы включены все автосборочные предприятия, но кроме Усть-Каменогорского завода, который самым первым в Казахстане начал сборку автомобилей и строит сейчас комплекс полного цикла производства.

По данным Союза строительной отрасли, в реестр не вошли восемь ведущих, но не аффилированных с доминирующими компаний«, — перечислил депутат.

В депутатском запросе на имя премьер-министра Аскара МАМИНА он попросил снять с обсуждения проект этого реестра, а за основу нового взять предприятия в регионах и рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц МНЭ за недобросовестную подготовку документа.

Также депутат поднял вопрос о встречных обязательствах компаний, которые войдут в реестр.

«Встречными обязательствами, помимо сохранения рабочих мест и закупа отечественных товаров, должны являться: реальное снижение цен, в том числе на строительные объекты и жилье, снижение тарифов на коммунальные услуги и авиабилеты, цен на аренду торговых площадей. Если компания не готова идти навстречу таким нуждам общества, значит, она не очень уж и нуждается в господдержке«, — отметил Перуашев.

По его словам, чем напрямую поддерживать строительные компании, лучше просубсидировать ипотеку нуждающемуся населению.

«Что важнее для государства — поддержать доходы монополий или защитить от нищеты миллионы граждан? Общественный резонанс вокруг проекта реестра снова показал, что не только экономика, но и страна, общество стали другими. И это уже реальность, с которой госорганам и министрам придется считаться«, — заключил депутат.

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