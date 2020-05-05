АРРФР определило минимальные размеры капитала для МФО

Алматы. 5 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Микрофинансовые организации в Казахстане обязаны иметь уставной и собственный капитал не ниже минимального размера, определенного регулятором или нарастить капитал до определенных размеров в течение нескольких лет, заявляет агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Правление АРРФР постановило внести в постановление правления Нацбанка РК от 14 ноября 2019 года № 192 «Об утверждении пруденциальных нормативов организацией (…), осуществляющих микрофинансовую деятельность» изменения, сообщается в официальной информации АРРФР.

Минимальный размер уставного капитала для микрофинансовой организации (МФО) составляет, согласно документу, Т100 млн, за исключением МФО, прошедшей учетную регистрацию до 2020 года, для которой минимальный уставной капитал составляет: с 2020 года – Т30млн, с 2021 года – Т50 млн, с 2022 года – Т70 млн и с 2023 года – Т100 млн.

Минимальный уставной капитал для кредитного товарищества составляет Т50 млн, за исключением кредитных товариществ, прошедших учетную регистрацию до 2020 года и работающих в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте или областном центре, для которых минимальный уставной капитал составляет: с начала 2020 года – Т10 млн, с 1 июля 2020 года – Т20 млн, с 1июля 2021 года – Т30 млн, с 1 июля 2022 года – Т50 млн. Для кредитных товариществ, прошедших госрегистрацию до 2021 года и работающих вне Нур-Султана, Алматы, Шымкента или областного центра, минимальный уставной капитал составляется 2020 года – Т5 млн, с 2021 года – Т10 млн, с 2022 года – Т15 млн и с 2023года – Т25 млн.

Минимальный уставной капитал для ломбардов, работающих в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте или областном центре – Т70 млн, за исключением прошедших госрегистрацию до 2020 года, для которых минимальный уставной капитал с 2020 года – Т10 млн, с 2021 года – Т30млн, с 2022 года – Т50 млн и с 2023 года – Т70 млн. Для ломбардов, работающего вне городов республиканского значения или областных центров – Т30 млн, за исключением ломбардов, прошедших госрегистрацию до 2020 года, для которых минимальный уставной капитал составляет: с 2020 года – Т5 млн, с 2021 года –Т10 млн, с 2022 года – Т20 млн и с 2023 года – Т30 млн.

Минимальный собственный капитал составляет: для микрофинансовых организаций – Т100 млн, за исключением МФО, прошедших учетную регистрацию в АРРФР до 2020 года, для которых минимальный собственный капитал составляет с 2020 года – Т30 млн, с 2021 года –Т50 млн, с 2022 года – Т70 млн и с 2023 года – Т100 млн.

Минимальный собственный капитал для кредитных товариществ – Т50 млн, за исключением кредитных товариществ, прошедших госрегистрацию до 2020 года и работающих в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте или областном центре, для которых минимальный собственный капитал составляет: с начала 2020 года –Т10 млн, с 1 июля 2020 года – Т20 млн, с 1 июля 2021 года — Т30 млн, с 1 июля 2022 года – Т50 млн, а для кредитных товариществ, прошедшего госрегистрацию до 2021 года и работающих вне городов республиканского значения или областных центров, минимальный собственный капитал составляет: с 2020 года – Т5 млн, с 2021 года – Т10 млн, с 2022 года – Т15 млн и с 2023 года – Т25 млн.

Минимальный собственный капитал для ломбардов, работающих в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте или областных центрах – Т70 млн, за исключением прошедших госрегистрацию до 2020 года, для которых минимальный собственный капитал варьирует с 2020 по 2023 год с Т10 млн до Т70 млн, а для тех, кто работает вне этих городов – Т30 млн, за исключением прошедших госрегистрацию до 2020 года, для которых минимальный собственный капитал составляет с 2020 по 2023 год – от Т5 млн до Т30 млн, указывается в документе.