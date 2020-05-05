Freedom House призвал Казахстан отложить принятие закона о мирных собраниях

Алматы. 5 мая. КазТАГ – Международная правозащитная организация Freedom House призвала Казахстан отложить принятие закона о мирных собраниях.

«Мы обеспокоены решением сената Казахстана об ускорении сроков принятия закона о мирных собраниях в то время, когда в стране действует карантин по COVID-19. То, что закон, строго ограничивающий мирные собрания, принимается во время чрезвычайного положения, при недостаточном уровне прозрачности и без общественных консультаций, вызывает серьезную обеспокоенность по поводу демократического процесса в Казахстане. Этот шаг вызывает особую тревогу после того, как правительство отклонило неоднократные требования гражданского общества запросить экспертное заключение по законопроекту у Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на том основании, что, по их мнению, он противоречит международным стандартам мирных собраний. Мы призываем власти Казахстана отложить голосование по законопроекту и просим представить его на рассмотрение в ОБСЕ», — заявил директор программ Freedom House по Европе и Евразии Марк Берендт.

При этом в пресс-релизе организации отмечается, что еще 21 апреля специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний обратился к правительству Казахстана, заявив, что «отдельные части нового закона, похоже, не соответствуют международным стандартам в области прав человека, а точнее — праву на свободу мирных собраний, гарантированному статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах», который Казахстан ратифицировал в 2016 году. Группа организаций гражданского общества Казахстана и их международные союзники призвали правительство представить законопроект в ОБСЕ и ООН на экспертизу. Однако 30 апреля сенат принял законопроект в первом чтении.

Напомним, в проекте закона «О мирных собраниях» заложена норма, обязывающая журналистов носить отличительные знаки на мирных собраниях. Проект закона в короткие сроки был одобрен в мажилисе и передан в сенат. Многие правозащитники и гражданские активисты выразили недовольство обсуждением данного законопроекта без их участия. Теперь правительство, не дожидаясь принятия данного закона в сенате, и подписания его президентом РК вынесло на общественное обсуждение проект решения о наделении МИОР РК полномочиями по разработке спецзнака для журналистов и по утверждению правил деятельности журналистов на мирных собраниях.