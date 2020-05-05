Алматы. 5 мая. КазТАГ— Более 50 тонн продуктов направил фонд «Халык» жителям Мактааральского района, сообщает пресс-служба АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank).

«Благотворительный фонд «Халык» направил более 50 тонн продуктов семьям, пострадавшим от наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области», — говорится в сообщении во вторник.

В продуктовые наборы включены продукты первой необходимости: рис, мука, макароны, масло, чай, а также сахар и сладости.

«Продукция уже направлена в район и будет передана жителям через волонтеров и работников Halyk Bank, согласно спискам от местных акиматов», — резюмируется в сообщении.